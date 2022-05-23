Зґвалтування дитини і мародерство: розвідка оприлюднила розмови окупантів про злочини армії РФ

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Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення розмови двох бойовиків із так званої “ДНР”, які служать в окупаційних армії РФ і перебувають на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Рашисти діляться враженнями від подій в їхній частині.

Про це в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба ГУР Міноборони України.

Один з окупантів пояснює, що нещодавно їм довели інформацію: обіцяної колись ротації можна навіть не чекати.

“Жодних обмінів не буде, можете не сподіватися. Доки Донецьку, Луганську область не “звільнять”, взагалі за ротацію можете забути. А далі ми не рухаємось, бо все угруповання перебуває в “ДНР”. Коли вони там закінчать, вони перекидають сюди війська й почнемо рухатись”, – сказав він знайомому, чоловіки почали сміятися.

Далі йдеться про масштаби злочинності в окупаційній армії.

“Розповідали за 125-й полк. Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. “Віджали” в когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів”, – сказав він.

Його співрозмовник реагує на такі новини суцільною лайкою: “Ох**ть!”.

Окупант попереджає свого знайомого, щоб той був обережнішим і не може зрозуміти, чому він бере участь у російській “спецоперації”, адже вважає себе “ДНР”, а не росіянином”.

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