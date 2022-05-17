Ідентифікували російського окупанта, який ґвалтував жінок на Київщині. Йому оголосили підозру

Українські правоохоронці ідентифікували російського окупанта-ґвалтівника, який вчиняв злочини в Київській області. Ним виявився 20-річний Булат Фассахов.

Як повідомила у вівторок, 17 травня, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, це вже другий викритий російський ґвалтівник.

Булат Фассахов – радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу Збройних сил Росії. Він є уродженцем Республіки Татарстан.

Встановлено, що у березні 2022 року Фассахов разом зі співслужбовцем увірвались до приватного будинку в селі Броварського району. Всю родину вони зачинили у підвалі, окрім молодої дівчини. Погрожуючи розстрілом всієї сім’ї, рашист зґвалтував її.

За кілька днів воєнний злочин повторився. Цей же окупант разом із ще трьома зайшли вже до іншого будинку. Сім’ю так само вивели на вулицю, залишивши одну жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством.

Свідки опізнали його та підтвердили факти злочинів.

Булату Фассахову заочно оголошено про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни.

У Службі безпеки України зазначають, що правоохоронці встановили вже 1140 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині.

Нагадаємо, 13 травня в Києві почався перший суд над ідентифікованим російським загарбником Вадимом Шишимаріним, який застрелив цивільного на Сумщині.

Після злочину Шишимарін потрапив у полон. Його ідентифікували за допомогою системи розпізнавання облич, яку надали Україні західні партнери.

Якщо ви впізнали підозрюваного чи маєте інформацію про причетність цього військовослужбовця ЗС РФ до інших воєнних злочинів або щодо його спільників – сповіщайте на єдиний доказовий хаб або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

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