На Київщині поліція документує факти сексуального насилля окупантів: куди звертатися по допомогу

У Київській області працює спеціальна мобільна група правоохоронців, яка документує факти сексуального насильства російських окупантів.
Про це в п’ятницю, 6 травня, інформує пресслужба поліції Києва.
Правоохоронці зазначають, що спеціалісти у складі зведеної групи мають досвід роботи з постраждалими від насильства, а також роботи з дітьми.
Поліцейські та психологи спілкуються з місцевими мешканцями, роз’яснюючи, як та куди потрібно звернутися по допомогу.
“З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну окупанти застосовували насильство щодо мирного населення в усіх його проявах. Наразі зусилля поліції спрямовані на те, щоб задокументувати злочини Росії та надати потерпілим кваліфіковану допомогу.
Щодня правоохоронці відпрацьовують населені пункти, спілкуються з мешканцями та документують будь-яку інформацію щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Тож якщо ви постраждали від дій російських військових або стали очевидцями насильства сексуального характеру, звертайтесь до групи за телефоном +380 93 164 1661 або на спецлінію 102”, – йдеться в повідомленні.
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