У Києві почався перший суд над російським загарбником: він визнав провину

Російський військовий Вадим Шишимарін у залі суду. Фото: "УП"

Почався перший судовий процес щодо воєнних злочинів окупантів – російського військового Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві цивільного громадянина України на Сумщині.

Про це в п’ятницю, 13 травня, інформує “Українська правда”.

Справу слухатиме колегія Солом’янського райсуду Києва. Сьогодні вона призначила провадження до розгляду. Наступне засідання відбудеться 18 травня.

Росіянину видали безкоштовного адвоката та перекладачку.

Поки ані підсудний, ані його захисник не озвучували свою позицію.

Водночас прокурор Ярослав Ущепицький повідомив, що під час слідства Шишимарін визнав свою провину, розкаявся і співпрацював зі слідством.

Прокурор стверджує, що вину російського армійця доводять не лише його слова, а й експертизи і покази свідків.

Серед іншого, слідство вилучило зброю, з якої стріляв Шишимарін, а також зброю інших людей, які були з ним у машині.

У Києві починається суд над російським військом Вадимом Шишимаріним.

Командира відділення танкової дивізії звинувачують у вбивстві цивільного мешканця Сумщини. pic.twitter.com/8kgMYoOOvC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 13, 2022

Хто такий Вадим Шишимарін

Російському військовому Вадиму Шишимаріну 21 рік. Він служив у четвертій танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Був командиром відділення танкової дивізії.

За даними слідства, 28 лютого він убив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Згодом Шишимаріна взяли в полон.

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