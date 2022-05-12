Російські військові холоднокровно вбили двох цивільних біля Києва: CNN оприлюднила відео

Скріншот із відео

Російські солдати застрелили двох беззбройних мирних жителів, коли відходили після зіткнень на околиці Києва у березні 2022 року.

Про це в четвер, 12 травня, інформує CNN.

Американська телерадіокомпанія отримала відеозапис холоднокровного вбивства двох українців, яке потрапило на камери спостереження.

Те, що сталося, розслідується українською прокуратурою як воєнний злочин.

Обидва чоловіки загинули внаслідок жорстокої стрілянини, яка суперечить так званим правилам ведення війни, що забороняють нападати на мирних мешканців.

CNN з’ясувала особи вбитих. Один із них був власником розграбованого автосалону, прізвище якого не розголошується. Іншим був Леонід Олексійович Пляц, 68-річний чоловік, який там працював охоронцем.

На кадрах із камер відеоспостереження зафіксували першу спробу російських окупантів захопити Київ у березні. Головною дорогою до столиці йшли запеклі бої: українські захисники боролися з російськими військами та танкістами, щоб зупинити наступ.

Але те, що сталося біля автосалону 16 березня, не було боєм між солдатами та навіть солдатами із озброєними цивільними особами.

“Це було боягузливе і холоднокровне вбивство двох беззбройних чоловіків”, – наголошує CNN.

На відеозаписі зафіксовані п’ятеро російських солдатів, які намагаються проникнути в приміщення автосалону, стріляючи по замках і розбиваючи шибки.

Коли власник наближається із піднятими руками, вони зупиняють його і, очевидно, обшукують у пошуках зброї. Потім приходить Пляц, і його також обшукують. Здається, йде якась розмова, перш ніж солдати відвертаються, і двоє цивільних починають повертатися до вартового посту.

Потім принаймні двоє солдатів підходять до чоловіків ззаду та відкривають вогонь. Обидва цивільні падають на землю.

Поки солдати обшукували підприємство, Пляц був ще живий. На відео видно, як він важко підводиться, зав’язує щось схоже на джгут навколо стегна і шкутильгає назад до свого посту охорони. Він зміг дістатися до телефону і викликати допомогу, але добровольці, що прибули, не змогли його врятувати, він сплив кров’ю.

CNN зробила запит на коментар у міноборони Росії, але не отримала відповіді.

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