“Стугна” працює майстерно: в Рубіжному українські воїни знищують ворожу бронетехніку. ВІДЕО

Збройні сили України продовжують процес “демілітаризації” російських окупаційних військ у Луганській області.
Як передає “Новинарня“, відео знищення ворожої техніки опублікувала пресслужба Бригади швидкого реагування Національної гвардії України у фейсбуці.
На кадрах – робота 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Розрахунок ПТРК “Стугна” влучним пострілом знищує БМП-1 окупантів у Рубіжному Луганської області.
“Варто зауважити на вдалу позицію, яку обрав розрахунок ПТРК для пускової “Стугни” – вона стоїть на невеликому схилі, тому військові можуть ефективно “полювати” на ворожу техніку. Від моменту пуску ракети до влучення у ціль проходить близько 9 секунд, з чого можна зробити висновок, що відстань між пусковою та БМП становить приблизно 1800-2000 м”, – зазначає Defense Express.
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