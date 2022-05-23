ЗСУ вибили росіян із Тошківки на Луганщині, – Гайдай

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Збройні сили України вибили військових Російської Федерації із села Тошківка Сєвєродонецького району Луганської області.
Про це ввечері в понеділок, 23 травня, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“У Тошківці ЗСУ росіян вибили та закріпили свої позиції”, – написав він.
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