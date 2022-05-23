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Обстріли на Луганщині: пошкоджено 70 будинків, є загиблі

23/05/2022 09:54

У Луганській області за минулу добу росіяни вдарили по 70 будинках. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це вранці в понеділок, 23 травня, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Учора (22 травня, – “Н”) загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд.

Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним – пошкоджено одразу чотири будинки. Загалом в місті зафіксовані руйнування в 13 будинках.

Потужні удари неодноразово витримував Новодружеськ, проте 28 будинків там теж зруйновані”, – повідомив він.

Загалом за 22 травня на Луганщині ворог влучив у понад 70 об’єктів житлового фонду.

“Крім названих вище, це 13 будинків в Золотому, чотири – в Нирковому, по три – в Миколаївці та Катеринівці, два – в Гірському”, – додав Гайдай.

Він уточнив, що у Сєвєродонецьку росіянами пошкоджено п’ять багатоповерхівок та торговельні площі ринку.

Поранення отримав літній чоловік, якого поліцейські вчасно доставили до лікарні.

” (…) в реанімації Дніпра померла 11-річна дівчинка з Привілля, яка потрапила під обстріл два тижні тому”,  – повідомив глава ЛугОВА.

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