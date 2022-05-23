Росіяни завдали ракетних ударів по Білопільській громаді на Сумщині. ФОТО

Фото: пресслужба ДПСУ

Російські військові завдали ракетних ударів із території РФ по Білопільській міській об’єднаній територіальній громаді Сумської області.

Про це вранці в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба ДПСУ.

< ► > Фото: пресслужба ДПСУ

“Цієї ночі російські війська завдали ракетного удару з літака по Сумщині. Приліт двох російських ракет стався в населеному пункті Білопільської міської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок удару пошкоджені приватні помешкання та територія одного з підприємств”, – йдеться в повідомленні.

“Росіяни випускали ракети та гатили із самохідних артилерійських установок, а близько першої ночі задали авіаудар”, – зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджені.

“На щастя, обійшлося без людських жертв”, – додав Живицький.

Крім цього, вночі ворог вів мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району Сумщини.

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