Home / Війна / Росіяни завдали ракетних ударів по Білопільській громаді на Сумщині. ФОТО

Росіяни завдали ракетних ударів по Білопільській громаді на Сумщині. ФОТО

23/05/2022 09:20

Російські військові завдали ракетних ударів із території РФ по Білопільській міській об’єднаній територіальній громаді Сумської області.

Про це вранці в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба ДПСУ.

Сумська область обстріл 2 обстріл Білопільської міської об’єднаної територіальної громади
<
>
Фото: пресслужба ДПСУ

“Цієї ночі російські війська завдали ракетного удару з літака по Сумщині. Приліт двох російських ракет стався в населеному пункті Білопільської міської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок удару пошкоджені приватні помешкання та територія одного з підприємств”, – йдеться в повідомленні.

“Росіяни випускали ракети та гатили із самохідних артилерійських установок, а близько першої ночі задали авіаудар”, – зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджені.

“На щастя, обійшлося без людських жертв”, – додав Живицький.

Крім цього, вночі ворог вів мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району Сумщини.

Читайте також:
На Сумщині затримали чоловіка за поширення комуністичної символіки, – Нацполіція

Унікальних переглядів: 7
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Сьогодні від 50 до 100 гинуть”: Зеленський відповів на петицію щодо заборони чоловікам на виїзд за кордон

Президент Володимир Зеленський вважає, що петиція про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих українських воїнів. Про це він сказав...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse