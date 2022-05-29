ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 95 – 29.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Збройні сили України відкинули російські війська з траси Лисичанськ-Бахмут, нею наразі можна провозити гуманітарні вантажі, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
В ефірі єдиного телемарафону він зазначив, що до українських військ у тому районі надійшло підкріплення. У результаті в напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, і траса “Лисичанськ-Бахмут” тепер менше прострілюється.
Також, всупереч повідомленням російської пропаганди, станом на ранок 29 травня сили оборони України продовжують контролювати Сєвєродонецьк.
“Рашисти досі перебувають у готелі обласного центру (йдеться про готель “Мир” – “Н”) серед гори трупів своїх орків. Штурмують місто, бої йдуть без зупину. Наступи в Борівському та Бобровому відбито – росіяни відступили на раніше зайняті позиції”, – зазначив голова ОВА.
За його словами, у готелі росіяни несуть великі втрати, бо українські війська їх постійно обстрілюють.
28-му окрема механізована бригада ЗСУ імені Лицарів Зимового походу:
“Триває артилерійська війна, 28 омбр ганяє та палить техніку окупантів по посадках Херсонщини та Миколаївщини. Тікайте з нашої землі, недолугі завойовники! Херсоне, тримайся, ми поруч!
Відео:
Унаслідок ракетного обстрілу промислового підприємства в Кривому Розі, що був вчинений РФ 28 травня, , що був вчинений РФ 28 травня, загиблих та поранених немає, – ДСНС.
У Маріуполі в приміщенні супермаркету “Щирий кум” в Лівобережному районі по проспекту Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково – ексгумованих. “Просто звалюють, наче сміття”, – розповів радник мера Петро Андрющенко. Він зазначив, що в місті бракує моргів та патологоанатомів.
Фото 18+
Фото з трупами походить із телеграм-каналу “Мариуполь сейчас”.
Зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Попередньо, на жаль, є постраждалі, – мер Олександр Сєнкевич у Telegram.
Росія збирається направити до Запорізької області виїзні бригади співробітників свого МВС для роздачі паспортів РФ. Як повідомляє урядове інформагентство ТАСС, “опрацьовуються варіанти організації процесу”, про що заявив член так званої “головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області” Володимир Рогов.
ОГП: більше ніж 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Станом на ранок 29 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 242. Не зазнали змін і дані щодо поранених- 440.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.05 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 28 травня)
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:
Від ворожої авіації та артилерії вчора потерпали Лисичанськ та Устинівка. В місті загинула жінка – в багатоповерхівку залетів снаряд, ще четверо дістали поранення, всі в лікарні. Авіаударом рашисти розтрощили будівлю кінотеатру, на щастя, там людей не було.
Сєвєродонецьк у свій День Народження ледь живий, росіяни системно його знищують разом з мешканцями, вчора загинула одна жінка в старому районі міста, пошкоджено близько 13 багатоповерхівок.
Загалом в області за добу більше 60 руйнацій, зокрема в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.
На Сіверському напрямку противник продовжує заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.
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Що передувало
▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.
▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.
▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.
▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.
▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).
▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.
▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути Сєвєродонецьк та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині.
▪️ 16-20 травня фактично закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.
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