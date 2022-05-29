ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 95 – 29.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Український військовослужбовець сидить на бронеавтомобілі "Хамві", що рухається до лінії фронту. Район траси Бахмут - Лисичанськ, квітень 2022 року. Фото: AFP

Вдень

Збройні сили України відкинули російські війська з траси Лисичанськ-Бахмут, нею наразі можна провозити гуманітарні вантажі, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

В ефірі єдиного телемарафону він зазначив, що до українських військ у тому районі надійшло підкріплення. У результаті в напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, і траса “Лисичанськ-Бахмут” тепер менше прострілюється.

Також, всупереч повідомленням російської пропаганди, станом на ранок 29 травня сили оборони України продовжують контролювати Сєвєродонецьк.

“Рашисти досі перебувають у готелі обласного центру (йдеться про готель “Мир” – “Н”) серед гори трупів своїх орків. Штурмують місто, бої йдуть без зупину. Наступи в Борівському та Бобровому відбито – росіяни відступили на раніше зайняті позиції”, – зазначив голова ОВА.

За його словами, у готелі росіяни несуть великі втрати, бо українські війська їх постійно обстрілюють.

Ранок

28-му окрема механізована бригада ЗСУ імені Лицарів Зимового походу:

“Триває артилерійська війна, 28 омбр ганяє та палить техніку окупантів по посадках Херсонщини та Миколаївщини. Тікайте з нашої землі, недолугі завойовники! Херсоне, тримайся, ми поруч!

Відео:

Після 12-ї

Унаслідок ракетного обстрілу промислового підприємства в Кривому Розі, що був вчинений РФ 28 травня, , що був вчинений РФ 28 травня, загиблих та поранених немає, – ДСНС.

Вдень

У Маріуполі в приміщенні супермаркету “Щирий кум” в Лівобережному районі по проспекту Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково – ексгумованих. “Просто звалюють, наче сміття”, – розповів радник мера Петро Андрющенко. Він зазначив, що в місті бракує моргів та патологоанатомів.

Фото 18+

Фото з трупами походить із телеграм-каналу “Мариуполь сейчас”.

Після 11-ї

Зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Попередньо, на жаль, є постраждалі, – мер Олександр Сєнкевич у Telegram.

Ранок

Росія збирається направити до Запорізької області виїзні бригади співробітників свого МВС для роздачі паспортів РФ. Як повідомляє урядове інформагентство ТАСС, “опрацьовуються варіанти організації процесу”, про що заявив член так званої “головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області” Володимир Рогов.

Ранок

На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові, – ГШ ЗСУ.

Ранок

ОГП: більше ніж 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 29 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 242. Не зазнали змін і дані щодо поранених- 440.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

8:25

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.05 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – приблизно 30150 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1338 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин – 3270 (+12),

артилерійських систем – 631 (+3),

РСЗВ – 203,

засобів ППО – 93,

літаків – 207,

гелікоптерів – 174,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1),

крилатих ракет – 116,

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2240,

спеціальної техніки – 48.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 28 травня)

8:50

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:

Від ворожої авіації та артилерії вчора потерпали Лисичанськ та Устинівка. В місті загинула жінка – в багатоповерхівку залетів снаряд, ще четверо дістали поранення, всі в лікарні. Авіаударом рашисти розтрощили будівлю кінотеатру, на щастя, там людей не було.

Сєвєродонецьк у свій День Народження ледь живий, росіяни системно його знищують разом з мешканцями, вчора загинула одна жінка в старому районі міста, пошкоджено близько 13 багатоповерхівок.

Загалом в області за добу більше 60 руйнацій, зокрема в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

6:55

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00: На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування наших підрозділів у напрямку держкордону України. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Здійснює поповнення втрат та запасів.

Здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького.

На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька, бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Силами армійської авіації завдав авіаударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог у результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка (Херсонська область – “Н”). Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

З метою поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник продовжує заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

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Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути Сєвєродонецьк та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині.

▪️ 16-20 травня фактично закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.