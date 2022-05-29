Зеленський поїхав на Харківщину: оглянув позиції військових, вручив нагороди, провів нараду

доповнено

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення військ РФ виїхав за межі Київської області. У межах робочої поїздки до Харківської області відвідав позиції українських військових, оглянув руйнування в Харкові на Салтівці, вручив нагороди.

Як передає “Новинарня“, про це в неділю, 29 травня, повідомила пресслужба президента.

Зазначається, що глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.

За інформацією харківського кореспондента каналу “Рада”, озвученою в ефірі національного телемарафону, Зеленський їздив із Харкова у звільнене село Кутузівка в східних передмістях. Воно розташоване приблизно за 19-20 км від нинішніх позицій російських військ.

При цьому сайт президента зазначає, що Зеленській відвідав передові позиції.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

“Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!” – сказав президент.

Також телеграм-канал Зеленського поширив відео, зняте під час пересування вулицями Харкова з вікна авто.

“2229 зруйнованих будинків у Харкові та області. Усе відновимо, відбудуємо, наповнимо життям. У Харкові та в усіх інших містах і селах, куди прийшло зло”, – ідеться в підписі.

​​Керівник офісу президента Андрій Єрмак розповів у телеграмі, що в Харкові відбулася робоча нарада під головуванням Володимира Зеленського щодо поточної ситуації в області, місті Харкові та відновлення регіону від наслідків війни.

Як було зазначено на нараді, наразі 31% території області є тимчасово окупованою, 5% території вже було звільнено від російських окупантів.

У Харкові найбільшу кількість пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2 % від загального житлового фонду.

“Під час візиту на Харківщину ми оглянули зруйновані житлові будинки в Салтівському районі міста.

Президент запропонував на нараді проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду.

За словами Володимира Зеленського, варто розглянути можливість прибрати панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях та модернізувати міста, Україну, будуючи сучасне житло.

Володимир Зеленський зауважив, що нові будинки потрібно зводити обов’язково з наявністю бомбосховищ та укриттів” – переповів Єрмак.

“Ми повинні знайти кошти та кредитні лінії, держава повинна це забезпечити з точки зору гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проєкти і гроші”, – переказує ОП.

Також в рамках поїздки оглянули наслідки руйнування адміністративних будівель Харкова внаслідок ракетних обстрілів російської армії.

“Все буде відбудовано, і влада над цим вже працює”, – заявив Єрмак.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 95 – 29.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ