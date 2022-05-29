На потреби ЗСУ: Притула продав на аукціоні кубок Євробачення і панаму “Калуш оркестра” за $1,27 млн

Вечір

Закінчився благодійний онлайн-аукціон, на якому гурт Kalush Orchestra продав свій приз переможця “Євробачення-2022”.

Про результати торгів стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

Скляний мікрофон було продано за 900 тисяч доларів. Вони підуть на комплекс безпілотників PD-2 для української армії.

Новим власником статуетки стала криптобіржа WhiteBIT, яка зробила найбільшу крипто-ставку.

Аукціон проводив у прямому ефірі Instagram шоумен та волонтер Сергій Притула.

Крім кубка “Євробачення”, він продав для потреб ЗСУ також рожеву панаму Олега Псюка, в якій лідер “Калуш оркестра” виступав на сцені пісенного конкурсу.

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“Накрив панамою за 11 млн гривень кубок переможців “Євробачення” за 900 млн доларів і виглядаю комплекс БПЛА PD-2, який ми купимо для ЗСУ за ці кошти!!!” – написав Притула.

Капелюх продавали не через ставки, які підвищувалися, а в інший спосіб: кожен охочий міг переказати у волонтерський фонд суму, кратну 200 грн, і потім серед таких благодійників рандомно обрали одного щасливця. Таким чином, за можливість виграти панаму учасники аукціону надонатили 11 мільйонів гривень, які теж підуть на допомогу армії.

Нагадаємо, 28 травня стало відомо, що в Литві за три дні зібрали 5 млн євро на “Байрактар” для ЗСУ.

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