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Значна частина Донеччини залишилася без електрики: зупинився водогін, шахтарі під землею

29/05/2022 14:21

Внаслідок бойових дій Бахмутський та Краматорський райони залишилися без електроенергії.

Про це вдень у неділю, 29 травня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“На магістральній лінії електропередач 330 кВ спрацював аварійний захист – знеструмлено Центральну електропідстанцію НЕК Укренерго в районі Торецька і, як наслідок, – населені пункти Бахмутського та Краматорського районів”, – розповів голова області.

За його словами, відновлювальні роботи вже розпочалися – тут необхідно буде ліквідувати близько двох десятків поривів дротів.

Крім того, через відключення електрики припинено подачу води від фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону. Відтак Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти опинилися без води.

Водночас 115 торецьких гірників залишились під землею: 112 осіб – на шахті “Центральній”, троє – на шахті “Торецькій”. Адміністрації шахт вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню.

Причина та наслідки знеструмлення ще уточнюються, зазначив голова області.

“В умовах активних бойових дій перебої з подачею електрики та води – неминучі. Ще раз закликаю всіх евакуюватися!” – написав Кириленко.

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Україна

Значна частина Донеччини залишилася без електрики: зупинився водогін, шахтарі під землею

Внаслідок бойових дій Бахмутський та Краматорський райони залишилися без електроенергії. Про це вдень у неділю, 29 травня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. “На магістральній лінії електропередач...

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