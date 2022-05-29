Новий обстріл Миколаєва: є загиблі й поранені

Унаслідок ранкового обстрілу рашистами житлових будинків у Миколаєві серед цивільних є загиблі й поранені.

Про це після 16-ї години в неділю, 29 травня, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

“Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах). Станом на 16:00 відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула”, – написав мер у телеграмі.

Він зазначив, що в місті знову чути вибухи – слід бути максимально обережними, спуститися в укриття чи дотримуватися “правила двох стін”.

Нагадаємо, напередодні, 28 травня, рашисти також обстріляли Миколаїв ракетами – загинула жінка-двірник, ще шість людей отримали поранення.

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