ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 90 – 24.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Ранок

82% українців не готові пожертвувати деякими територіями України заради досягнення миру, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-18 травня.

Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій”

Соціологи відмічають, що люди налаштовані проти будь-яких територіальних поступок у всіх регіонах України. Навіть на Сході, де зараз ідуть інтенсивні бої, проти поступок виступають 68% опитаних (готові на поступки – лише 19%). На Півдні – 83% проти поступок (готові – лише 9%).

Ранок

Під час розмінування “Азовсталі” в Маріуполі чотири сапери росіян підірвалися на міні. Один у важкому стані, двоє середнього ступеня та один отримав легкі поранення, повідомив радник мера Петро Андрющенко.

10:35

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:

“Три місяці війни. Сєвєродонецьк під українським контролем. Боїв у місті немає

Ситуація надскладна. Орки посилили обстріли вільних населених пунктів. Мета – оточити Луганщину, на це росіяни кинули понад 12 тисяч вбивць.

Найбільше дістається Сєвєродонецьку. Бої тривають на околицях міста, в селах-сателітах. В місті орків немає. Обласний центр знищують усією можливою зброєю.

На окремих ділянках Луганського фронту співвідношення наших сил та ворожих 1:20”.

Ранок

Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила з реактивної артилерії нищать ворога на Луганщині.

Ранок

Французькі колісні самохідні 155-мм артилерійські установки Caesar вже на території України і застосовуються проти ворога. Про це свідчить відео, яке поширили українські військовослужбовці в соціальних мережах, пише “Мілітарний”.

9:25

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗС України знищили два екіпажі російських танків за допомогою дрона-камікадзе Switchblade.

Командування ССО повідомило: “Російські окупанти на одній із позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танка. Утім, звичне для росіян заняття було раптово перерване несподіваною атакою з повітря. Сучасний безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в танк, завдавши противнику непоправних втрат. Увесь процес знищення противника зняла камера, розташована на дроні-убивці”.

8:40

Луганська область. Окупанти вчора цілий день і ніч обстрілювали Сєвєродонецьк, найбільше дісталося старим районам. В одній із багатоповерхівок виявили тіла двох чоловіків та жінки, ще одна сєвєродончанка була важко поранена і померла в лікарні. В іншому районі поранено двох жінок.

Цілий день під ворожими обстрілами був хімзавод “Азот”.

У Лисичанську спостерігали густий дим з боку нафтопереробного заводу, який знаходиться біля прострілюваної траси Лисичанськ-Бахмут. Влучання в Лисичанський нафтопереробний завод систематичні, повідомляє голова ОВА Сергій Гайдай.

8:35

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 – за три місяці війни – орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 29350 (+150),

танків ‒ 1302 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 3194 (+28),

артилерійських систем – 606 (+2),

РСЗВ – 201,

засобів ППО – 93,

літаків – 205 (+1),

гелікоптерів – 170,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4),

крилатих ракет – 112 (+2),

кораблі/катери – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7)

спеціальної техніки – 43.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 23 травня)

7:40

Уранці російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з реактивних систем залпового вогню “Ураган”, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

”Били по Зеленодольській громаді, влучили по Великій Костромці. Є руйнування. Люди не постраждали. У Широківській громаді ворог поцілив по полях”. Крім того, вночі росіяни “демілітаризували” поле у Павлоградському районі. Вибух ракети утворив вирву глибиною у 4 метри. Ніхто не постраждав.

6:40

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій відзначається в Донецькому операційному районі, а саме – неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.

На Харківському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій і покращенні свого тактичного становища. Зокрема, ворог проводить штурмові дії з метою закріплення на західній і північній околицях населеного пункту Тернова.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор для підтримки наступальних дій розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка–Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку противник за підтримки артилерії веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка.

На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне становище в районі населеного пункту Василівка.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.

На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське. Здійснюють перегрупування.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ.

Уночі

Журналіст Юрій Бутусов перебуває в районі траси Бахмут-Лисичанськ на Донбасі та розповідає таке:

“Зараз знаходжусь в районі Сєвєродонецька, день (23 травня) провів на трасі Лисичанськ- Бахмут. Тому можу повідомити що відбувається в цьому районі, і наскільки велика загроза.

Російські війська з району Попасної намагаються перерізати трасу Бахмут – Лисичанськ в районах сіл Яковлівка – Білогорівка – Берестове. Я був в усіх цих селах за день. Бої в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль.

Вихід росіян до траси може означати що основний шлях комунікацій до Лисичанська та Сєвєродонецька перерізаний, і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять, може, і не все, але дуже багато, щоб цього не сталось. Дуже багато.

Оточення в такому разі буде неповним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає в тих, хто тримає фронт. Саме тому мені будо важливо побачити обстановку на власні очі і розповісти це усім.

Географічно противника від цієї траси відділяє всього лише один ряд висот. А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність української артилерії завдають великих втрат росіянам.

Важкі бої продовжуються. Але очевидно, що в російськоі армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону, вони намагаються продавити.

В жодному місці противник не вийшов на трасу, не прострілює її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет.

Відео:

Траса небезпечна через обстріли, але всі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна, і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, і все з часом пригадаю.

Українське командування розуміє обстановку, і вживає заходи. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно.

Наші кадрові частини в Сєвєродонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. За цими словами неможливо передати, які потужні обстріли доводиться виносити, як попри втрати йдуть в бій, як тримаються наші воїни. Велика честь бути разом з ними…”

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Читайте про ДЕНЬ 56 ОБОРОНИ, 20.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 57 ОБОРОНИ, 21.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 64 ОБОРОНИ, 28.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 66 ОБОРОНИ, 30.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 68 ОБОРОНИ, 02.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 69 ОБОРОНИ, 03.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 70 ОБОРОНИ, 04.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 71 ОБОРОНИ, 05.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 72 ОБОРОНИ, 06.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 73 ОБОРОНИ, 07.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 74 ОБОРОНИ, 08.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 75 ОБОРОНИ, 09.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 76 ОБОРОНИ, 10.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 77 ОБОРОНИ, 11.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 78 ОБОРОНИ, 12.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 79 ОБОРОНИ, 13.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 80 ОБОРОНИ, 14.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути Сєвєродонецьк та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині.

▪️ 16-20 травня фактично закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.