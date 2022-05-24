На Київщині виявили понад 10 масових поховань мирних жителів

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У Київській області вже виявили більш як 10 масових захоронень громадян, але ця цифра не є остаточною.

Про це в вівторок, 24 травня, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає “Укрінформ”.

“На території Київської області ми знайшли наразі більше 10 масових поховань громадян, більшість з них, вісім – це у Бучанському районі. Наймасштабніші були саме тут, у Бучі, де відповідно, були 40 і 57 тіл загиблих. І, на жаль, ця цифра не остаточна”, – сказав він.

Окремо Нєбитов наголосив, що зараз уже було знайдено і оглянуто 418 тіл лише у Бучі, і більшість з них – більше половини – це люди, які загинули не від мінно-вибухових пристроїв чи під завалами, а від стрілецької зброї.

“Ці злочини страшні, і вони наразі фіксуються. І таким чином, я сподіваюся, російський агресор буде притягнутий до відповідальності”, – уточнив він.

Відповідаючи на питання, як притягнути до відповідальності тих, хто вчиняв ці звірства, Нєбитов зазначив, що наразі уся правоохоронна система і сили безпеки працюють під координацією ОГП.

“Ми спільно, усі слідчі підрозділи, навіть ДБР, СБУ, НПУ – усі робили фіксацію цих злочинів. Далі триває вже процес встановлення всіх тих людей, які у складі армії РФ перебували на території Київської області. Далі вже йде процесуальний порядок розгляду доказів і пред’явлення відповідних підозр”, – повідомив начальник поліції.

Він заявив, що правоохоронці сподіваються, що із залученням іноземних фахівців, зокрема, і спеціалістів МКС вдасться зібрати такі докази, якими можна буде притягти і організаторів, і виконавців цих злочинів до кримінальної відповідальності не тільки за національним, а і за міжнародним законодавством.

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