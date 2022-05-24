ОГП розкрив вчинене окупантами вбивство старости села Мотижин під Києвом: причетні “вагнерівці”

Ольга, Ігор і Олександр Сухенки

Офіс генпрокурора розкрив убивство старости села Мотижин Бучанського району на Київщині Ольги Сухенко та її родини.

До злочину причетні вісім російських окупантів – пʼятеро військових армії РФ і троє найманців із “ПВК Вагнера”.

Про це в вівторок, 24 травня, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

“Як мінімум 14 епізодів злочинів на восьми російських військовослужбовців та членів приватної військової компанії. Лише троє осіб вижили після їхніх тортур. Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині”, – написала вона.

За даними офісу генпрокурора, до вбивств цивільних у Мотижині причетні:

старший лейтенант Олег Крикунов – командир взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії;

– командир взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії; сержант Чінгіс Гончіков – командир відділення – командир бойової машини 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії;

– командир відділення – командир бойової машини 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії; сержант Олександр Ванчіков — командир відділення 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії;

— командир відділення 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії; сержант Магомедмірза Сулейманов — командир бойової машини 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії

— командир бойової машини 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії старший лейтенант Віталій Дмітрієв — командир взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії

— командир взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії С ергій Сазанов — член “ПВК Вагнера”;

— член “ПВК Вагнера”; Сергій Сазонов — водій відділення КШМ “ПВК Вагнера”;

— водій відділення КШМ “ПВК Вагнера”; Олександр Ступніцький — розвідник-звʼязківець 1-го розвідувально-штурмового взводу 1-ї розвідувально-штурмової роти “ПВК Вагнера”.

“У березні 2022 року під час окупації вони викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. В місці свого «базування» загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень”, – зазначила Венедіктова.

Крім цього, вказані вище російські військові причетні до вбивств двох волонтерів, двох членів громадської організації “Патріот” та інших.

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