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ЗСУ збили винищувач із російським генерал-майором у відставці, – ЗМІ

24/05/2022 16:30

Українські військовослужбовці збили ворожий винищувач, унаслідок загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев.

Про це в вівторок, 24 травня, інформує ВВС із посиланням на на трьох колишніх підлеглих Боташева.

Підлеглі підтримували зв’язок із керівником після закінчення служби та погодилися на коментар на умовах анонімності з міркувань особистої безпеки.

Зазначається, що Боташев – найвисокопоставленіший льотчик, про загибель якого стало відомо нещодавно. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку.

Припускають, що його участь у повітряних боях може свідчити про те, наскільки складні завдання Москва ставить перед військовими пілотами, або ж про нестачу висококласних фахівців у Російській Федерації.

Нагадаємо, 22 травня Генштаб Збройних сил України повідомив, що у небі над Луганською областю військовослужбовці 80-ї бригади переносним зенітним ракетним комплексом “Ігла” збили російський штурмовик Су-25. Пілот не встиг катапультуватись.

Один із колишніх товаришів по службі Боташева підтвердив, що в Україні відставний генерал виконував завдання на Су-25.

В одному з російських телеграм-каналів учасник повідомив про загибель Баташева: “Загинув Канамат. Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и (некеровані авіаційні ракети, – “Н”), другий – бомби… “Стінгер” на виході з атаки, вибух у повітрі і… Все”.

Адміністратор видалив коментар, але інші учасники продовжили обговорення.

Зазначається, що про загибель в Україні відомо щонайменше 31 російського військового льотчика: “Це чутливі втрати для військово-повітряних сил, хоча реальні цифри можуть бути більшими”.

Боташев мав клас льотчика-снайпера. За даними міноборони Росії,

підготовка такого льотчика займає 10-12 років і коштує приблизно 8 млн доларів.

Яким чином 63-річний генерал у відставці опинився за штурвалом Су-25 в Україні, незрозуміло. Колишні підлеглі Боташева припустили, що він “просто не зміг залишитися осторонь”.

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