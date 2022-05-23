На Путіна був замах після вторгнення в Україну, – ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що на президента Росії Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.

Про це в понеділок, 23 травня, інформує “Українська правда”.

“На Путіна були замахи (…) На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально був… Приблизно 2 місяці тому.

Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце”, – сказав Буданов.

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