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ССО дроном-камікадзе Switchblade знищили російський танк. ВІДЕО

24/05/2022 10:27

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗС України знищили два екіпажі російських танків за допомогою дрона-камікадзе.

Відео такої атаки поширила пресслужба Командування ССО у вівторок, 24 травня.

“Російські окупанти на одній із позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танка. Утім звичне для росіян заняття було раптово перерване несподіваною атакою з повітря. Сучасний безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в танк, завдавши противнику непоправних втрат. Увесь процес знищення противника зняла камера, розташована на дроні-убивці”, – йдеться в повідомленні. 

У ССО зауважили, що це відео вперше публікується на широкий загал, але бойове застосування БПЛА-камікадзе є сталою практикою для ССО України під час війни з російськими загарбниками.

“Це гарний приклад того, як допомога іноземних партнерів вкупі з навченістю і професіоналізмом наших воїнів дають позитивні результати на фронті”, – резюмували в ССО.

Про те, що дрони Switchblade уже в Україні, Пентагон повідомляв 14 квітня.




Довідково

Switchblade – продукт американської компанії AeroVironment. За відкритими даними існують дві версії розумного боєприпасу: Switchblade 300 та Switchblade 600.

Switchblade 600:
Дальність дії – 40 км
Тривалість польоту – 40 хв
Вага – 54,4 кг
Висота польоту – 150-4500 м
Крейсерська швидкість – 110 км/год
Максимальна швидкість – 185 км/год

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