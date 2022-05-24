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Росіяни із території РФ обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини

24/05/2022 20:46

Російські військові з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це ввечері в вівторок, 24 травня, інформує пресслужба Оперативного командування “Північ”.

“Близько 17:05-17:18 спостерігачі зафіксували сім вибухів (приходи) з території РФ в бік населеного пункту Бояро-Лежачі (Конотопський район), ймовірно з міномета.

Також близько 17:15 зафіксовано вісім вибухів в районі населеного пункту Товстодубове (Шосткинський район)”, – йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Інформація про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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