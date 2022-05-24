Три місяці війни: Генштаб ЗСУ назвав втрати росіян у війні

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Генеральний штаб ЗС України подав оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 24 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 9 танків, 28 бронемашин тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 29350 (+150),

танків ‒ 1302 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 3194 (+28),

артилерійських систем – 606 (+2),

РСЗВ – 201,

засобів ППО – 93,

літаків – 205 (+1),

гелікоптерів – 170,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4),

крилатих ракет – 112 (+2),

кораблі/катери – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7)

спеціальної техніки – 43.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 23 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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