Росіяни вранці з “Ураганів” ударили по Дніпропетровщині, є руйнування

24 травня вранці російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з реактивних систем залпового вогню “Ураган”. Є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Ворог обстріляв з “Ураганів” Зеленодольську громаду. Влучили по Великій Костромці. Є руйнування. Люди не постраждали. У Широківській громаді ворог поцілив по полях”, – написав Резніченко.
Він також уточнив інформацію і щодо нічних “прильотів”.
“Орки “демілітаризували” поле у Павлоградському районі. Вибух ракети утворив вирву глибиною у 4 метри. Ніхто не постраждав”, – додав Резніченко.
Читайте також:
Генштаб: Найбільша активність бойових дій – неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!