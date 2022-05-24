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Росіяни вранці з “Ураганів” ударили по Дніпропетровщині, є руйнування

24/05/2022 09:03

24 травня вранці російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з реактивних систем залпового вогню “Ураган”. Є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Ворог обстріляв з “Ураганів” Зеленодольську громаду. Влучили по Великій Костромці. Є руйнування. Люди не постраждали. У Широківській громаді ворог поцілив по полях”, – написав Резніченко.

Він також уточнив інформацію і щодо нічних “прильотів”.

“Орки “демілітаризували” поле у Павлоградському районі. Вибух ракети утворив вирву глибиною у 4 метри. Ніхто не постраждав”, – додав Резніченко.

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