На “Азовсталі” підірвалися четверо російських саперів

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Одразу чотири російські окупанти підірвалися на заводі “Азовсталь” у Маріуполі під час розмінування території.

Про це у вівторок, 24 травня, повідомив у себе у Telegram-каналі радник мера міста Петро Андрющенко.

“Під час розмінування Азовсталі чотири сапери росіян підірвалися на міні. Один у важкому стані, двоє середнього ступеня та один отримав легкі поранення. Вважаю, що новина, яку можна вважати хорошою. Відплата невідворотна”, — написав блогер.

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