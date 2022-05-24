На “Азовсталі” підірвалися четверо російських саперів

Одразу чотири російські окупанти підірвалися на заводі “Азовсталь” у Маріуполі під час розмінування території.
Про це у вівторок, 24 травня, повідомив у себе у Telegram-каналі радник мера міста Петро Андрющенко.
“Під час розмінування Азовсталі чотири сапери росіян підірвалися на міні. Один у важкому стані, двоє середнього ступеня та один отримав легкі поранення. Вважаю, що новина, яку можна вважати хорошою. Відплата невідворотна”, — написав блогер.
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