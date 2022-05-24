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ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро

24/05/2022 14:53

Європейський Союз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні на суму 500 млн євро.

Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак у вівторок, 24 травня.

“Зброя для нашої перемоги. ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Дякуємо союзникам”, – зазначив він.

Єрмак наголосив, що Україні потрібно “багато і швидко – втрачати час більше не можна”.

Додамо, що минулого тижня про виділення додаткових 500 млн євро Україні повідомив головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель. Ці додаткові 500 млн євро будуть спрямовані на закупівлю важких озброєнь, включно з бронемашинами, танками, важкою артилерією, боєприпасами. Водночас цієї суми, за словами високого представника ЄС, недостатньо для постачання бойових літаків.
490 млн євро передбачені на військову допомогу, 10 – на постачання засобів індивідуального захисту, аптечок, палива. Загальна кількість допомоги ЄС з цією сумою складає 2 млрд євро.

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