Home / Війна / Боррель анонсував ще €500 млн на військову допомогу Україні

Боррель анонсував ще €500 млн на військову допомогу Україні

13/05/2022 11:42

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував надання нового траншу військової допомоги Україні. Йдеться про 500 мільйонів євро.

Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн Групи семи в Німеччині, повідомляє “Європейська правда” в п’ятницю, 13 травня.

За словами Борреля, зустріч буде зосереджена на тому, щоб забезпечити Україні ще більше того, що вже було надано: “Більше підтримки, зокрема, військової підтримки”.

“Я оголошу, що ми як Європейський Союз надамо новий транш, ще 500 млн євро, щоб підтримати Україну у військовому плані. Таким чином ця підтримка досягне 2 млрд євро загалом”, – заявив він.

Боррель уточнив, що ці 500 мільйонів буде витрачено на важке озброєння.

Також, за словами глави європейської дипломатії, на зустрічі буде обговорюватися посилення санкційного тиску на Росію, ще більша її міжнародна ізоляція, протидія дезінформації про наслідки війни для цін на енергоносії і на їжу у світі.

Боррель також висловив переконання, що країни ЄС дійдуть згоди щодо нафтового ембарго проти Росії, заявивши, що це питання буде обговорюватися під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у понеділок.

“Нам потрібна ця домовленість, і вона у нас буде. Бо нам треба позбутися нафтової залежності від Росії”, – заявив Боррель.

Читайте також:
Латвія відправить в Україну фахівців зі знешкодження нерозірваних боєприпасів

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Евакуація військових з “Азовсталі” почнеться з порятунку важкопоранених, – Верещук

Евакуація військових Сил оборони України із заблокованого заводу “Азовсталь” у Маріуполі почнеться з порятунку важкопоранених. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час прямого включення в ефір національного телемарафону...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse