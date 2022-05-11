Латвія відправить в Україну фахівців зі знешкодження нерозірваних боєприпасів

Латвія відправить до України фахівців зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися. І закликає інші країни приєднатися до цієї ініціативи.
Про це в середу, 11 травня, повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у твіттері.
“Ми плануємо відправити до України фахівців, які знешкодили б вибухонебезпечні об’єкти на звільнених територіях. Це була б можливість швидше відновити зруйновані міста! Я запрошу інші країни приєднатися до нас у Брюсселі наступного тижня!”, – йдеться в повідомленні.
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