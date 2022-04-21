Сейм Латвії слідом за Естонією визнав агресію та воєнні злочини РФ в Україні геноцидом

Парламент Латвії одностайно ухвалив заяву, яка визнає агресію Росії та воєнні злочини її армії в нашій державі як геноцид проти українців.

Як передає “Новинарня“, про це вдень у четвер, 21 квітня, інформує пресслужба сейму.

У заяві висловлено ​​підтримку ініціативи демократичних країн об’єднати зусилля у збиранні та розслідуванні доказів воєнних злочинів РФ, які скоюються на всій території України.

Парламентарії високо оцінюють розслідування в Україні Міжнародного кримінального суду та впевнені, що всі, хто вчинив злочини проти людяності та воєнні злочини, хто є відповідальними за них, будуть притягнуті до відповідальності.

Сейм рішуче засуджує агресію Росії та широкомасштабне вторгнення в Україну за підтримки та участі білоруського режиму.

Наголошується, що це є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, явним порушенням зобов’язань Росії за Статутом ООН та міжнародним правом.

Голова комітету Сейму із закордонних справ Ріхардс Колс нагадав про головний і найактуальніший пріоритет — захист населення України від подальших злочинів проти людяності та допомогу у звільненні української землі від окупантів.

“Цього можна досягнути лише за рахунок термінового й різкого розширення постачання зброї в Україну та негайного припинення імпорту викопних енергоносіїв з Росії Європейським Союзом”, – наголосив Колс.

Він також заявив, що “раніше постачання зброї затримувалося на місяці через побоювання спровокувати Путіна, але зі зростанням звірств з боку Росії ця пересторога більше не є виправданням для поширення геноциду в серці Європи – в Україні”.

Сейм закликає євроатлантичну спільноту та її партнерів терміново запровадити комплексні санкції проти Росії, щоб позбавити її армію можливості продовжувати військову агресію в Україні.

Також вказується про необхідність посилення військової, фінансової, гуманітарної та дипломатичної підтримки України, одностайної підтримки ініціатив, що засуджують воєнні дії Росії та ізолюють її від міжнародних та регіональних організацій.

Рівнозначні рішення та санкції необхідні і щодо Білорусі, як прибічника російської військової агресії.

Латвійські парламентарі закликали країни-члени ЄС негайно призупинити імпорт російської нафти й газу.

У своїй заяві Сейм засудив зловживання Росією правом вето у Раді Безпеки ООН та закликав прискорити реалізацію реформ ООН.

Заява ґрунтується на розлогих показаннях свідків та доказах масових жорстоких злочинів, скоєних російською армією, включаючи вбивства, тортури, сексуальне насильство та наруги над українськими громадянами, в тому числі жінками та дітьми, в різних місцях України, у тому числі Бучі, Ірпені, Маріуполі (у зв’язку з голодом, влаштованим у Маріуполі, згадано Голодомор 1932-1933 років, визнаний Латвією геноцидом).

Як член ООН, Ради Європи, Європейського Союзу і НАТО, який відстоює демократичні цінності, Латвія не може миритися з діями РФ зі скоєння масового винищення народу України, наголошується в заяві.

У заяві також віддано шану мужності та героїзму народу України, його захисників, вшановано пам’ять усіх жертв російської агресії.

Нагадаємо, раніше сьогодні Естонія визнала російську агресію та злочини ЗС РФ в Україні як геноцид.

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