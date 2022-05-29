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ЗСУ відкинули рашистів від траси Лисичанськ–Бахмут, – Гайдай

29/05/2022 12:26

Збройні сили України відкинули російські війська з траси Лисичанськ-Бахмут, нею наразі можна провозити гуманітарні вантажі.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у фейсбуці.

“Українські захисники мали успіх в напрямку “дороги життя”, росіян відбили і потіснили”, – зазначив Гайдай.

В ефірі єдиного телемарафону він зазначив, що до українських військ у тому районі надійшло підкріплення. У результаті в напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, і траса “Лисичанськ-Бахмут” тепер менше прострілюється.

Також, всупереч повідомленням російської пропаганди, станом на ранок 29 травня сили оборони України продовжують контролювати Сєвєродонецьк.

“Рашисти досі перебувають у готелі обласного центру (йдеться про готель “Мир” – “Н”) серед гори трупів своїх орків. Штурмують місто, бої йдуть без зупину. Наступи в Борівському та Бобровому відбито – росіяни відступили на раніше зайняті позиції”, – зазначив голова ОВА.

За його словами, у готелі росіяни несуть великі втрати, бо українські війська їх постійно обстрілюють.

“Кадировські тіктокери вже зняли відосик на тлі якогось там прапора, мовляв, Сєверодонецьк під контролем, все нормально, ми все захопили… Я запрошую будь-якого тіктокера: будь ласка, зніміть відео – сподіваюся, це буде останнє відео – десь із центру міста, а не в якійсь будці на фоні прапора”, – сказав Гайдай.

Він також нагадав, що попередньої доби на Донбасі відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили БПЛА типу “Орлан-10”.

“Сєвєродонецьк у свій день народження ледь живий, росіяни системно його знищують разом з мешканцями, вчора загинула одна жінка в старому районі міста, пошкоджено близько 13 багатоповерхівок.

Загалом в області за добу більше 60 руйнацій, зокрема в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Від ворожої авіації та артилерії вчора потерпали Лисичанськ та Устинівка. В місті загинула жінка – в багатоповерхівку залетів снаряд, ще четверо дістали поранення, всі в лікарні. Авіаударом рашисти розтрощили будівлю кінотеатру, на щастя, там людей не було”, – підсумував голова ОВА.

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