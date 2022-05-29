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За день угруповання ОС на Донбасі відбило 14 атак, за тиждень – 76

29/05/2022 22:51

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

“Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом”, – ідеться в повідомленні пресцентру штабу ООС 29 травня.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 2 артилерійські системи;
• 11 одиниць бойової броньованої техніки;
• 10 ворожих автомобілів;
• 2 крилаті ракети Х-59МК;
• 3 високоточні безпілотні літальні апарати типу “Куб”.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 76 ворожих атак. Знищили 22 танки, 1 одиницю спеціальної техніки, 17 артилерійських систем, 67 одиниць бойової броньованої техніки, 1 спеціальний броньований автомобіль та 28 одиниць автомобільної техніки (одна з них із боєкомплектом).

Підрозділами ППО збито ворожий багатоцільовий гелікоптер К-52, 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів окупанта.

За добу 29 травня російські окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільних об’єкти, зокрема: 59 житлових будинків, електропідстанцію і будинок культури.

В результаті цих обстрілів лише в Покровському і Бахмутському районах Донецької області загинуло щонайменше три цивільні особи, ще дві отримали поранення. Дані по решті районів Донеччини і Луганщини загалом наразі уточнюються.

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