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“Думав тільки про себе, не працював на захист”: Зеленський звільнив голову СБУ Харківщини

29/05/2022 23:01

За підсумками поїздки до Харкова президент Володимир Зеленський звільнив голову управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов’язків.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави в неділю, 29 травня.

“Провів нараду з керівництвом області, міста [Харків]. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом з харків’янами, разом з Україною і – що дуже важливо зараз – разом один з одним. У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі дійсно працюють на Перемогу і роблять це дуже ефективно.

На жаль, цього не  скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з’ясують”, – сказав Зеленський.

Як відомо, Роман Дудін був призначений Зеленським на посаду голови управління СБУ у Харківській області 25 березня 2020 року.

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Україна

“Думав тільки про себе, не працював на захист”: Зеленський звільнив голову СБУ Харківщини

За підсумками поїздки до Харкова президент Володимир Зеленський звільнив голову управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов’язків. Про це йдеться у вечірньому...

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