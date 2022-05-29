“Думав тільки про себе, не працював на захист”: Зеленський звільнив голову СБУ Харківщини

За підсумками поїздки до Харкова президент Володимир Зеленський звільнив голову управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов’язків.
Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави в неділю, 29 травня.
“Провів нараду з керівництвом області, міста [Харків]. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом з харків’янами, разом з Україною і – що дуже важливо зараз – разом один з одним. У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі дійсно працюють на Перемогу і роблять це дуже ефективно.
На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з’ясують”, – сказав Зеленський.
Як відомо, Роман Дудін був призначений Зеленським на посаду голови управління СБУ у Харківській області 25 березня 2020 року.
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