ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 94 – 28.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Зранку 28 травня російські окупаційні війська обстріляли житлові будинки Миколаєва. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, є попередня інформація про постраждалих цивільних.

За останні півтора місяця Україна отримали більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж має у досяжності снарядів радянських зразків, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

“Головне – ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом шести місяців усі заводи дружніх нам країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще. Адже кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися”, – додав міністр у спеціальному дописі в соцмережі.

Резніков заявив про “стратегічне рішення про перехід на важке озброєння натівського зразка” і підкреслив, що воно “вже має конкретний вимір”.

Збройні сили України вже отримали самохідні гаубиці M109 калібру 155 мм, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн”, – ідеться у спеціальному зверненні Резнікова.

Він нагадав, що на передовій уже успішно працюють три види 155-мм артилерії, наданої союзниками – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

Молдова відправила в Україну другу партію гуманітарної допомоги, яка включає спальні мішки, намети, протигази, продукти харчування, корм для тварин, одяг та засоби гігієни.

Ставленик окупаційної влади Кирило Стремоусов заявив, нібито Херсонська область “перейшла на московський час”. За його словами, окупована РФ область “більше не переходитиме на зимовий час, як це прийнято в Україні”.

Напередодні окупанти заявили, що перевели Херсонську та Запорізьку області на телефонний код РФ +7.

Найближчими днями російські підрозділи зроблять пріоритетом на Донбасі форсування річки Сіверський Донець у районі Лимана та зберігатимуть основні зусилля навколо Сєвєродонецька. Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Британії.

Розвідка відзначила, що захоплення російськими військами більшої частини міста Лиман на півночі Донецької області є підготовчою операцією до наступного етапу наступу Росії на Донбас. Лиман має стратегічне значення, оскільки тут розташований великий залізничний вузол, а також є доступ до важливих залізничних та автомобільних мостів через річку Сіверський Донець.

