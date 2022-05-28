Стратегічне рішення про перехід на важке озброєння НАТО: за 1,5 міс. Україна отримала більше західних снарядів, ніж має радянських

За останні півтора місяця Україна отримали більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж має у досяжності снарядів радянських зразків.

Про це в суботу, 28 травня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Головне – ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом шести місяців усі заводи дружніх нам країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще. Адже кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися”, – додав міністр у спеціальному дописі в соцмережі.

Резніков заявив про “стратегічне рішення про перехід на важке озброєння натівського зразка” і підкреслив, що воно “вже має конкретний вимір”.

Серед останніх надходжень він також згадав понад 100 американських БПЛА різних типів.

“Кооперація держав-партнерів, які надають Україні озброєння і техніку, вже є безпрецедентною.

У кожному коментарі щодо зброї та загалом підтримки України я дякую моїм колегам-міністрам оборони. Це не просто ввічливість – це наочна демонстрація, що Україна не сама”, – зазначив він, наголосивши на “видатному лідерстві Сполучених Штатів Америки”.

“Втім, удар тримає не зброя – а люди. Ми бачили приклади, коли зброя і сучасна техніка не допомагала, якщо люди не хотіли битися за свою країну. Натомість українська армія продемонструвала масовий героїзм у поєднанні з високим професіоналізмом, а весь український народ – видатну стійкість”, – ідеться також у заяві МОУ.

“Дні, години та хвилини останні тижні тягнуться повільніше, ніж будь-коли за моє життя. Тому що доводиться чекати. Чекати і одночасно боротися за збільшення об’ємів, за розширення номенклатури зброї, яку ми отримаємо, і про яку будемо звітувати зовсім скоро. Чекати на нові партії, знаючи, що вони вже завантажуються і що наші воїни розпочали навчання на полігонах.

Але я дивлюсь у майбутнє з оптимізмом. Адже Україна все одно переможе”, – заявив Олексій Резніков.

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