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Уряд США вже вирішив надати Україні далекобійні системи залпового вогню, – ЗМІ

28/05/2022 11:47

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення про надання Україні реактивних систем залпового вогню великої дальності, що може допомогти Україні отримати перевагу в бойових діях проти російських окупантів.

Про це 27 травня повідомили одразу кілька американських видань із посиланням на американських посадовців.

Про передачу зброї, найімовірніше, буде оголошено наступного тижня, сказав чиновник на умовах анонімності в коментарі The New York Times.

Надана партія озброєння включатиме мобільні реактивні системи, які мають значно більшу дальність і точність ураження, ніж установки, які зараз використовує Україна.

“Хоча офіційні особи не надали подробиць того, які саме типи ракет нададуть Сполучені Штати, Пентагон найчастіше використовує M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Це високоточна зброя з супутниковим наведенням, яка несе приблизно таку ж кількість вибухівки, як і 500-фунтова авіабомба”, – переповідає “Європейська правда” повідомлення американського видання.

Як відомо, M31 GMLRS – різновид M270 MLRS.

Також США планують включити до наступного пакету озброєнь для України реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу в п’ятницю не підтвердив, що рішення надати пускові установки було ухвалене.

Однак, за словами Кірбі, міністерство оборони США “пам’ятає про годинник”, коли йдеться про вторгнення Росії в Україну. “Саме тому ми продовжуємо буквально переміщати обладнання щодня протягом останніх понад 90 днів цієї війни”, – сказав він.

При цьому американські високопосадовці на умовах анонімності в коментарі Wall Street Journal заявили, що уряд США ухвалив попереднє рішення про постачання до України сучасних пускових установок РСЗВ М270 та М142 HIMARS.

М270 рухаються на гусеничному ходу, тоді як М142 HIMARS є трохи більш мобільними, бо використовують колісне шасі.

За словами одного з посадовців, ці системи опиняться на території України за кілька тижнів. Ще щонайменше тиждень знадобиться для навчання українських офіцерів, які потім тренуватимуть решту артилеристів на місці.

Українське військове командування впродовж кількох тижнів переконувало американських партнерів погодити надання цих систем. Однак в уряді США низка посадовців були занепокоєні питанням, чи передавати такі пускові установки разом з ракетами, які мають дальність майже 300 кілометрів (ATACMS). Американські чиновники побоювались, що ЗСУ в такому разі можуть почати вести вогонь по критичній інфраструктурі на території Росії, в Криму тощо, і це нібито призведе до додаткової ескалації, зокрема у ставленні РФ до Америки.

За даними джерел Politico, адміністрація Байдена розглядає надання сучасних РСЗВ лише з такими боєприпасами, що дозволяють використовувати їх саме як реактивні системи залпового вогню, а не оперативно-тактичні ракетні комплекси. Дальність цих снарядів – до 70 кілометрів.

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