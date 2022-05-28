Україна вже отримала самохідні гаубиці M109

САУ M109A6 Paladin. Ілюстративне фото

Збройні сили України вже отримали самохідні гаубиці M109 американського походження.

Про це в суботу, 28 травня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Радий повідомити новину – парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн”, – ідеться у спеціальному зверненні Резнікова у фейсбуці.

Він нагадав, що на передовій уже успішно працюють три види 155-мм артилерії, наданої союзниками – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

“Уявити це ще у березні було просто неможливо. Але сьогодні це вже реальність, яка стала наслідком великої командної роботи на чолі з президентом України Володимиром Зеленським”, – зазначив міністр.

За його словами, в публічному просторі все більше відгуків наших воїнів, які отримали досвід використання у бойових умовах важкого озброєння іноземного виробництва. “Я радий, що левова частка цих відгуків дуже позитивна. Завдяки майстерності наших захисників і захисниць російські окупанти отримують відсіч, на яку не очікували”, – зазначив міністр.

Довідка

M109 howitzer – американська самохідна артилерійська система (гаубиця), що перебуває на озброєнні армії США та низки інших країн світу.

Виготовляється з 1963 року.

Виробник: Ground System Division of United Defense LP (США)

Під час серійного виробництва вона неодноразово модернізувалася, також випускалася за ліцензією в 1990-х роках у Південній Кореї.

Обслуга: 6 осіб (командир гармати + водій + навідник + 2 заряджаючі + помічник навідника)

Калібр: 155 мм

Траверс: 360

Темп вогню: 3-6 пострілів/хв.

Дальність вогню: ефективна 18-22 км (19,3-30 км активно-реактивним снарядом)

Приціл: телескопічний M118C, перископічний M42, панорамний перископічний M117

Раніше Нідерланди, Італія та Бельгія погодилася на передачу Україні додаткового озброєння. Тоді припускали, що йдеться про американські самохідні артилерійські установки M109 або німецькі PzH 2000.

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