Генштаб оновив кількісні втрати армії РФ у війні з Україною. За добу – ще мінус 150 окупантів

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Генеральний штаб ЗС України подав оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 27 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 7 танків, 11 бронемашини тощо.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.05 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 29750 (+150) осіб,

танків ‒ 1322 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11),

артилерійських систем – 623 (+6),

РСЗВ – 201,

засобів ППО – 93,

літаків – 206,

гелікоптерів – 170,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1)

крилатих ракет – 115 (+1),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+1),

спеціальної техніки – 48 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 26 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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