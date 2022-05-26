Плюс 150 рашистів: Генштаб оновив статистику втрат загарбників

Генеральний штаб ЗС України подав оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 26 травня.
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 10 танків, 22 бронемашини тощо.
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 25 травня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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