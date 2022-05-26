Плюс 150 рашистів: Генштаб оновив статистику втрат загарбників

Ілюстративне фото

Генеральний штаб ЗС України подав оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 26 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 10 танків, 22 бронемашини тощо.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 29 600 (+150) осіб,

танків ‒ 1 315 (+10) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3 235 (+22),

артилерійських систем – 617 (+11),

РСЗВ – 201,

засобів ППО – 93,

літаків – 206,

гелікоптерів – 170,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11),

крилатих ракет – 114 (+2),

кораблі/катери – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 225 (+8),

спеціальної техніки – 47 (+3).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 25 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

“Заградбатальйонів не треба – бойовий дух на висоті”. Враження від поїздки “на війну” до Львівської тероборони