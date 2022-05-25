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Генштаб оновив дані щодо втрат РФ у техніці та особовому складі під час війни в Україні

25/05/2022 11:05

Генеральний штаб ЗС України подав оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 24 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 100 військовослужбовців противника, 5 танків, 19 бронемашин тощо.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – ліквідовано близько 29450 (+100) осіб,
  • танків ‒ 1305 (+3) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19),
  • артилерійських систем – 606,
  • РСЗВ – 201,
  • засобів ППО – 93,
  • літаків – 206 (+1),
  • гелікоптерів – 170,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11),
  • крилатих ракет – 112,
  • кораблі/катери – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2217 (+5),
  • спеціальної техніки – 44 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 24 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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