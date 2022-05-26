ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 92 – 26.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Ранок

У проєкті рішення саміту лідерів Європейського Союзу, який почнеться 30 травня, міститься обіцянка продовжувати озброювати та фінансувати Україну на тлі російських “звірств, страждань і руйнувань”, пише EUobserver.

Видання зазначає, що проєкт декларації саміту є більш жорстким у своїй риториці, ніж бажали деякі країни-члени. Зокрема, Італія, Угорщина та Кіпр також наполягали на заяві ЄС із закликом до негайного припинення вогню. Але останні проєкти рішення не містять згадки про це на тлі опору Польщі та країн Балтії щодо будь-яких поступок Москві.

“Європейський Союз непохитно прагне допомогти Україні реалізувати її невід’ємне право на самооборону від російської агресії”, – йдеться в запропонованому документі, який ще доопрацьовують посли ЄС.

Лідери ЄС також привітають будь-які нові законні “заходи з конфіскації” російського майна в ЄС та вивчення “варіантів, спрямованих на використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України”.

Десята година

Генеральний штаб ЗС України подав оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 29 600 (+150) осіб,

танків ‒ 1 315 (+10) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3 235 (+22),

артилерійських систем – 617 (+11),

РСЗВ – 201,

засобів ППО – 93,

літаків – 206,

гелікоптерів – 170,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11),

крилатих ракет – 114 (+2),

кораблі/катери – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 225 (+8),

спеціальної техніки – 47 (+3).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 25 травня)

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Дев’ята година

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:

“Вчора росіяни протягом дня рясно поливали артилерійським вогнем Лисичанськ та села громади. Внаслідок штурму орками Устинівки загинуло двоє цивільних, одну людину вбито в самому Лисичанську.

Рашисти вирахували місцезнаходження центру надання гумдопомоги (можливо, навіть, хтось їм допоміг, шукаємо зрадника) та спеціально його обстріляли. Окрім будівлі, влучили у волонтерське авто. Без жертв.

Руйнації шалені: тільки у Сєвєродонецьку пошкоджено 11 багатоповерхівок, підприємство «Імпульс», та вже котрий день поспіль від ворожих обстрілі потерпає хімзавод «Азот». Ще близько 10 зруйновано в Привіллі, Новодружеську та Гірському.

В селах руйнації ще більше, приватні будинки палають вулицями”.

8:30

Офіс генпрокурора: станом на ранок 26 травня 2022 року більше ніж 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 240 дітей загинуло та понад 436 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 151, Київській – 116, Харківській – 105, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16 та в Житомирській області – 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом цивільних автомобілів в Миколаївському районі Миколаївської області загинуло двоє дітей.

24 травня внаслідок обстрілів військами РФ села Красногорівка Очеретинської ОТГ Донецької області отримала тяжке поранення з ампутацією нижньої кінцівки 6-річна дівчинка.

24 травня через обстріл окупантами міста Балаклія Харківської області тяжко поранена 9-річна дитина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1883 заклади освіти. При цьому 178 з них зруйновано повністю.

7:50

По Криворізькому району знову стріляли – опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді, людей не зачепило. “Ніч більш-менш”, – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Сьома година

На Сіверському напрямку ворог здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.

У прикордонних районах зазначених російських областей продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року.

Напередодні ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сьома година

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

На Слобожанському напрямку противник здійснює систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.

На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону.

Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря.

Північ

Журналіст Юрій Бутусов, який перебуває в районі траси Бахмут – Лисичанськ, повідомив, що російські війська – підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ – продовжують намагання прорватись на трасу на широкому фронті. Ворожі підрозділи не змогли закріпитися на трасі, але вона продовжує прострілюватися зі стрілецької зброї в районі села Нагірне. Рух по трасі закритий, вантажі йдуть в обхід траси в цьому місці.

Тривають важкі бої, українські воїни завдають ворогу великі втрати. Але значних втрат зазнаємо й ми.

Противник просунувся в районі Покровського та Клинового під Бахмутом. Російські війська зайшли в Лиман, у місті точаться бої.

Основна причина просування противника – велика перевага у засобах ураження та у кількості боєприпасів.

Російські війська вільно маневрують по фронту та мають можливість стягувати війська з інших не атакованих ними ділянок, щоб концентрувати сили на ділянках, де вони хочуть здобути просування. Противник теж втомлений та вже не застосовує атаки великими силами, намагається вирішити тактичні завдання концентрацією артилерійських та авіаційних ударів.

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Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 64 ОБОРОНИ, 28.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 66 ОБОРОНИ, 30.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 68 ОБОРОНИ, 02.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 69 ОБОРОНИ, 03.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 70 ОБОРОНИ, 04.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 71 ОБОРОНИ, 05.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 72 ОБОРОНИ, 06.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 73 ОБОРОНИ, 07.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 74 ОБОРОНИ, 08.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 75 ОБОРОНИ, 09.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 76 ОБОРОНИ, 10.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 77 ОБОРОНИ, 11.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 78 ОБОРОНИ, 12.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 79 ОБОРОНИ, 13.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 80 ОБОРОНИ, 14.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути Сєвєродонецьк та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині.

▪️ 16-20 травня фактично закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.