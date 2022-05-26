Над міськрадою Лимана на Донеччині вивісили прапори Росії й “ДНР”, – ЗМІ

Скріншот із відео

Над входом до будівлі міської ради міста Лиман Донецької області вивісили прапори Росії і так званої “ДНР”.

Про це вранці в четвер, 26 травня, повідомляє український сайт “Новости Донбасса” з посиланням на відео й російські телеграм-канали.

Над горсоветом Лимана вывесили флаги России и «ДНР» pic.twitter.com/ik0T3hseS1 — Новости Донбасса (@novostidnua) May 26, 2022

На даху будівлі можна побачити також прапор СРСР. Шибки в ній вибиті вибухами. Біля входу пересуваються солдати російської армії, заходять досередини.

При цьому, зважаючи на звуки вибухів, у місті продовжуються бої.

Будівля Лиманської міськради розташована в центрі міста. Як відомо, українські війська утримують південну частину міста – біля залізничного вокзалу.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ ішлося про те, що на Донецькому напрямку ворог зосередив головні зусилля на взятті під повний контроль міста Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки.

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