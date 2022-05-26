Росіяни пробують закріпитися в Лимані та в районі Сєвєродонецька, – Генштаб

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На Донецькому напрямку ворог зосередив головні зусилля на взятті під повний контроль міста Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки.

Безуспішно намагався наступати в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

Про це вранці в четвер, 26 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону”, – йдеться в повідомленні.

Росіяни намагаються закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря.

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