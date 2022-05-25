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Росія розконсервувала і перекинула на Запоріжжя танки Т-62 півстолітньої давності

25/05/2022 20:33

 

Старовинні російські танки Т-62, які командування армії РФ раніше почало перекидати до кордону з Україною, вже прибувають на тимчасово окуповані території України. Надвечір 25 травня ешелон із такою технікою прибув у Мелітополь Запорізької області.

Про це повідомляє міжнародна волонтерська розвідувальна спільнота InformNapalm.

“Зняття зі зберігання танків Т-62 відзначається у 904-му Центрі забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦЗМР), в Каменську-Шахтинському, Ростовській області. Цими танками доукомплектують танковий полк резерву на базі 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї армії РФ”, – зазначають розслідувачі.

Вони також нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 150-та дивізія зазнала великих втрат у танковій складовій.

Розконсервація танків Т-62 почалася також у 943-му ЦЗМР (центр забезпечення мобілізаційного розгортання) у Ноовоозерному, це територія тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що командування Південного військового округу РФ формує перший танковий полк частинах Чорноморського флоту, комплектуючи його танками Т-62.

23 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що за результатами втрат в ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62.

Востаннє використання танків цього типу Росією було зафіксоване в серпні 2008 року під час вторгнення у Грузію.

Перекидання розконсервованих танків Т-62 з Росії до українського кордону:

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Довідка

Танк Т-62 – радянський середній танк, перший у світі з гладкою гарматою у виробництві. Був розроблений у 1957-1959 роках. У 1962 році – прийнятий на озброєння Радянської армії під позначенням Т-62А “Об’єкт 165”.

Танк Т-62МВ Збройних сил Росії під час навчань Південного військового округу. Жовтень 2021

Модернізований варіант танка Т-62 із комплексом керованого озброєння “Шексна” отримав позначення Т-62М. А модернізований варіант цього танка із встановленим навісний динамічним захистом і без додаткового броньованого захисту башти та корпусу отримав позначення Т-62МВ.

Т-62 виробляли в СРСР до 1975 року, в Чехословаччині – до 1978-го, і лише в КНДР – до кінця 1980-х.

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