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З “розконсервованої” військової техніки РФ розікрали навіть двигуни, командир танкового полку застрелився, – ГУР

26/03/2022 12:56

Російські загарбники намагаються відновити свої технічні втрати в Україні за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання, але вона фактично непридатна до використання через поганий стан і розкрадання.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

“Зокрема, на аеродромі в смт Клімове Брянської області за 35 км від кордону України противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ).

Наразі ворожа РВБ намагається “поставити в стрій” значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання“, – зазначає розвідка.

Після “розконсервації” зі складів російська техніка фактично не підлягає відновленню, бо з бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку із вмістом дорогоцінних металів.

“Зокрема, у 4-й танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 “розконсервованих” танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів.

На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвано.

За наявної інформації – командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії РФ застрелився“, – інформують у ГУР.

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