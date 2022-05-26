Данілов розповів про таємне засідання РНБО щодо захисту півдня

Олексій Данілов. Фото: Радіо Свобода

Влітку 2021 року на таємному засіданні РНБО було доручено забезпечити відповідний захист кількох областей України на випадок вторгнення противника. Чому в лютому 2022 року ворогу вдалося швидко просунутися Херсонщиною – ще належить з’ясувати.

Про це у секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв’ю “24 каналу” у четвер, 26 травня.

В секретаря РНБО поцікавилися наболілим питанням: що сталося на адмінмежі між Кримом та Херсонською областю в перші дні повномасштабної фази війни? Це неготовність, зрада чи щось інше?

“Я можу сказати, що на сьогоднішній день це питання є відкритим. Остаточної відповіді на це питання немає”, – йдеться в повідомленні.

Данілов зазначив, що влітку 2021 року відбулося засідання РНБО (за даними журналістів “Української правди”, воно було під грифом “таємно”) безпосередньо щодо Чонгара, Херсонської області, Запорізької, Донецької і Миколаївської.

На ньому було озвучено певні завдання, а в грудні 2021 року всі залучені інстанції відзвітували про виконання поставлених завдань.

“Що сталося надалі – я думаю це буде предметом з’ясування. Коли це відбудеться… Є така думка, що це має відбутися після війни. Як буде – життя покаже”, – додав секретар РНБО.

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