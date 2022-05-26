Данілов розповів про таємне засідання РНБО щодо захисту півдня

Влітку 2021 року на таємному засіданні РНБО було доручено забезпечити відповідний захист кількох областей України на випадок вторгнення противника. Чому в лютому 2022 року ворогу вдалося швидко просунутися Херсонщиною – ще належить з’ясувати.
Про це у секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв’ю “24 каналу” у четвер, 26 травня.
В секретаря РНБО поцікавилися наболілим питанням: що сталося на адмінмежі між Кримом та Херсонською областю в перші дні повномасштабної фази війни? Це неготовність, зрада чи щось інше?
“Я можу сказати, що на сьогоднішній день це питання є відкритим. Остаточної відповіді на це питання немає”, – йдеться в повідомленні.
Данілов зазначив, що влітку 2021 року відбулося засідання РНБО (за даними журналістів “Української правди”, воно було під грифом “таємно”) безпосередньо щодо Чонгара, Херсонської області, Запорізької, Донецької і Миколаївської.
На ньому було озвучено певні завдання, а в грудні 2021 року всі залучені інстанції відзвітували про виконання поставлених завдань.
“Що сталося надалі – я думаю це буде предметом з’ясування. Коли це відбудеться… Є така думка, що це має відбутися після війни. Як буде – життя покаже”, – додав секретар РНБО.
Читайте також:
У Генштабі вперше прокоментували непідрив мостів на Херсонщині під час наступу РФ із Криму
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!