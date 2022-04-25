У Генштабі вперше прокоментували непідрив мостів на Херсонщині під час наступу РФ із Криму

Український (на першому плані) та російський (на другому) блокпости поблизу КПВВ "Чонгар". 2020 рік. Фото: Новинарня

Генеральний штаб Збройних вперше прокоментував ситуацію щодо здогадного розмінування шляхів з окупованого Криму перед початком вторгнення, через що російській армії в лютому вдалося швидко пройти окупувати Херсонщину.

“Що стосується чуток щодо начебто “незамінування” Чонгару, повідомляємо: міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника“, – зазначається на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці ввечері у понеділок, 25 квітня.

“Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення“, – наголосили в Генштабі.

“Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їхні посіпаки – сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу”, – додали в ГШ.

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