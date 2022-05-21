“Ми в полоні чи в рабстві? І поскаржитись нікому!” СБУ перехопила розмову мобілізованого “ДНР”

Служба безпеки України оприлюднила перехоплення чергового мобілізованого т. зв. “ДНР” із дружною. Чоловік скаржиться на своє становище в підрозділі російської армії, порівнює службу з рабством, називає це порушенням прав людини, лає ватажка “ДНР” та висловлює готовність до дезертирства.

Аудіозапис фрагмента розмови поширений у мережі в суботу, 21 травня.

“…Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это”, – розповідає мобілізований житель окупованих районів Донеччини.

Він просить дружину пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам повністю розгублений.

“В Россию не пожалуешься, потому, что это Россия заставила. Петушилину (ватажок “ДНР” Денис Пушилін – “Н”) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал России. Украине – они наши враги, я буду предателем… К кому, куда идти? Просто надо самому петлять” – каже солдат.

“Що ж, даємо підказку для загарбників, які хочуть залишитися живими: телефонуйте за номером 2402 та здавайтеся в полон. Ця “гаряча лінія” спеціально створена для таких випадків. Вам допоможуть. Працює як для російських, так і для українських номерів”, – коментує СБУ.

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