Двоє вихованців “Шахтаря” воювали на боці “ЛДНР”: одного вбили, інший поранений, – ЗМІ

Олександр Воскобойник

Колишні донецькі футболісти Олександр Воскобойник (грав за “Шахтар”) та Вадим Солодкий (“Металург” Донецьк) воювали в якості мобілізованих на боці терористичних організацій “ЛДНР”: одного вбили, інший наразі поранений.

Про це пише видання “Футбол 24”, цитуючи російського коментатора Олексія Андронова.

“Можливо, ви й не чули про таких людей – Олександр Воскобойник (грав за Шахтар) та Вадим Солодкий (Металург Донецьк). Обидва – вихованці Шахтаря, грали у 90-х. Воскобойника ще вболівальники діставали кричалкою: “Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник!”.

“Обох “замели” на вулицях Донецька воювати. Воск тяжко поранений у ноги, Солод убитий. Воска відвезли до Новоазовська, там навіть нашатиря немає в лікарні, потім до Москви… Я його знаю особисто…” – написав у Telegram Андронов.

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