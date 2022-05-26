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Мобілізовані бойовики “ДНР” відмовляються воювати у “м’ясорубці ЛНР”. ВІДЕО

26/05/2022 12:58

На окупованих територіях Донбасу тривають бунти примусово мобілізованих мешканців. Зокрема, мобілізовані так званою “ДНР” відмовляються воювати за так звану “ЛНР”.

Про це в четвер, 26 травня, інформує сайт “Новости Донбасса” із посиланням на відеозвернення бойовиків.

Вони заявили, що спочатку їх відправили на штурм Маріуполя, а тепер хочуть перекинути до Луганської області.

Воювати за “чужу “республіку” та йти “на забій” вони відмовляються.

“Ми – військовослужбовці 107-го стрілецького полку, четвертий батальйон, друга, третя та четверта роти. 204 особи – відмовляємося їхати на забій у “ЛНР”, – заявляє у зверненні мобілізований так званою “ДНР”.

Як він зазначає, під час примусового “призову” чоловіків не проходили медкомісію.

Воювати відправляють зокрема тих, хто має поранення. Загалом понад 70% особового складу мають серйозні хвороби та каліцтва.

“Нас неодноразово обманом намагалися завести на територію “ЛНР”, – стверджує він.

Бойовик додає, що він та його товариші по службі не хочуть “бути гарматним м’ясом”.

Майже всіх мобілізованих відправили воювати без жодної підготовки.

“Автомат Калашникова бачили вперше. Але нас кинули на передову, у перші ряди… І нас знову намагаються кинути у м’ясорубку. Можливо це для того, щоб ми не розповіли, як із нами поводилися, як нас закликали, як ми “служили”, – сказав чоловік.

Під час виступу з мобілізованими були їхні дружини та матері, вони підготували звернення до Москви.

“Мертві душі, міняти нікому. Про вбитих не передавалися дані”, – сказала мати одного з мобілізованих.

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