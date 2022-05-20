СБУ: Через втрати росіяни в ОРДЛО мобілізовують людей з інвалідністю

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Збройні сили України завдають таких втрат російським загарбникам, що для поповнення своїх лав ті беруть навіть людей з інвалідністю.

Про це в п’ятницю, 20 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

СБУ публікує відеозапис розповіді полонених загарбників, яких з різними групами інвалідності росіяни “мобілізували” в ОРДЛО.

За словами окупанта, рашисти беруть у свої ряди усіх, кого вдалося спіймати. Наприклад, він через нещасний випадок у дитинстві втратив зір на одне око. Але це не допомогло йому уникнути примусової мобілізації.

“Загалом “воїни” навіть не проходили медичну комісію, адже “вєлікой руZZкой армії” байдуже кого кидати на передову. Тож коли їхній полк вщент розбили українські захисники на Донбасі, окупанти прийняли правильне рішення: склали зброю й здалися в полон. Це єдиний спосіб для них вціліти”, – додають в СБУ.

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