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В Україні гаубиці FH70 вже працюють по російських окупантах. ФОТО

26/05/2022 15:39

Збройні сили України отримали причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм. Гаубиці вже передані в бойові українські артилерійські підрозділи та працюють по російських окупантах.

Про це в четвер, 26 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Військові показали роботу українських артилеристів з новими гаубицями. Найбільш ймовірно, що причіпні саморухомі гармати були передані Україні з Італії.

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Фото: пресслужба ГШ ЗСУ

У Генеральному штабі зазначили, що причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій.

Довідково

FH70 – це саморухома гаубиця, яку з 1969 року розробляли Велика Британія та ФРН, а пізніше до числа розробників приєдналася Італія. Проєкт мав замінити американську 155-мм гаубицю M114. У 1976 році гаубиця була прийнята на озброєння, пише “Мілітарний”.

Гаубиця складається з кількох частин: самої артилерійської частини, люльки з противідкотним пристроєм та механізмом, який заряджає снаряди.

У FH70 є власний двигун Volkswagen об’ємом 1700 куб. см, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні. Крім того, цей двигун дозволяє FH70 переміщуватися самостійно, без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості.

Напівавтоматична система завантаження працює за будь-якого кута підйому ствола гармати і складається з завантажувального лотка, який постачає снаряд у казенник.

За словами українських військових, завдяки напівавтоматичному завантажувачу снарядів, навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, практично через кожні 10 секунд.

FH70 важить 8-9 тонн та має максимальну дальність ураження – 24-30 км в залежності від типу артилерійських снарядів. В обслуговуванні гаубиці бере участь обслуга з восьми осіб. Гаубиця перебуває на озброєнні армій: Німеччини, Італії, Великої Британії, Японії, Естонії, Норвегії, Нідерландів і ряду інших країн.

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